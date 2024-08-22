Компания Samsung представила игровой 3D-монитор без использования очков

Компания Samsung анонсировала выход своего нового игрового монитора под названием Odyssey 3D. Ключевой особенностью этого устройства является возможность отображения объёмного 3D-изображения без необходимости использования специальных очков или дополнительных аксессуаров, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Sammobile.

Odyssey 3D станет первым 3D-монитором в линейке Samsung. Он будет доступен в двух размерах — 27 и 37 дюймов. Монитор оснащён плоской QLED-панелью с разрешением 4K, частотой обновления 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium и временем отклика в 1 миллисекунду.

Уникальная технология Odyssey 3D, использующая две встроенные камеры для отслеживания движения глаз пользователя, позволяет в реальном времени преобразовывать двухмерное изображение в трёхмерное. Специальная линза-лентикуляр на передней панели формирует два немного отличающихся изображения, создавая эффект объёмного восприятия.

По заявлению Samsung, Odyssey 3D позволяет не только играть в VR-игры, но и конвертировать обычный 2D-контент в 3D-формат. При необходимости можно переключиться в традиционный 2D-режим для использования монитора в офисных целях.

Odyssey 3D оснащён двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и подставкой с регулировкой высоты. Кроме того, монитор получил награду Best Of Innovation на выставке CES 2024. Точные цены и сроки доступности Odyssey 3D пока не объявлены, но ожидается, что новинка поступит в продажу до конца текущего года.