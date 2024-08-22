Идет подготовка к концерту «Поистине стал он устами Туркмении» в Москве

Сегодня в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт в честь 300-летия Махтумкули Фраги под названием «Поистине стал он устами Туркмении».

Музыканты из Туркменистана, прибывшие в Москву для участия в концерте, проводят репетиции.

Первые репетиции с делегацией туркменских деятелей культуры провёл дирижёр Евгений Волков, а также композитор и арт-директор Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова Мамед Гусейнов, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Музыкальная программа, состоящая из вокальных и инструментальных сочинений на стихи Махтумкули Фраги, а также произведений, посвящённых поэту, будет сопровождена художественной выставкой.

Мероприятие организовано при поддержке Посольства Туркменистана в РФ и руководства Московской государственной консерватории в сотрудничестве с арт-директором Московского международного фестиваля «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова Мамедом Гусейновым.

Напомним, что в составе делегации представители Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой, Марыйской специальной музыкальной школы имени Ёламана Хуммаева, Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Данатара Овезова при ТНК, а также детских школ искусств №3 и № 4 города Ашхабада. В их числе Гозель Аннаханова, Айлар Сапармурадова, Айболек Мухиева, Лейла Бабаева, Бекдурды Черкезов, Сейран Касими, Ельман Насыров и Аннаораз Довлетов.

Для туркменских представителей организована экскурсия в театр «Геликон-Опера», отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что перед концертом будет проведена лекция на тему «Наследие Махтумкули и современное музыкальное искусство».