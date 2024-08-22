В Туркменистане экзамен по определению уровня владения японским языком запланирован на 1 декабря

В Туркменистане второй экзамен в 2024 году по определению уровня владения японским языком (Japanese-Language Proficiency Test, JLPT) запланирован к проведению в Ашхабаде 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Посольства Японии в Туркменистане.

Период приема документов на участие в экзамене с 26 августа (понедельник) по 30 августа (пятница) — утром с 09:30 до 12:45, после обеда с 14:00 до 17:00.

Экзамен является платным.

JLPT является крупнейшим в мире экзаменом по японскому языку, который проводится в Японии и за рубежом с целью определения и подтверждения уровня владения японским языком лицами, для которых японский язык не является родным.

Подробней ознакомиться с информацией об экзамене можно на сайте Посольства.