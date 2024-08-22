В Ашхабаде на продажу выставлены административные здания и торговые помещения

12 сентября в Ашхабаде состоится крупный аукцион по продаже объектов государственной собственности. Министерство финансов и экономики Туркменистана выставит на торги ряд значимых объектов, включая административные здания хозяйственных объединений, торговые помещения и государственные пакеты акций. Соответствующее объявление опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

Среди наиболее привлекательных лотов в столице – два административных здания хозяйственных объединений «Нур заман» и «Дамджалы баглар», расположенных на улице Г.Кулиева в Ашхабаде. Стартовая цена каждого из них составляет 45 968 148 манатов. Также на продажу выставлены торговые помещения Акционерного коммерческого банка «Туркменбаши» и автомастерская «Гарадамак» агентства «Туркменавтоулаглары».

Аукцион пройдет в цифровом формате на площадке www.е.fineconomic.gov.tm и через мобильное приложение. К участию допускаются как граждане Туркменистана, так и иностранные граждане и юридические лица, прошедшие необходимую регистрацию и внесшие требуемые сборы. Для иностранных участников обязательно наличие заключения Агентства по защите экономики от рисков.

Прием заявок на участие в аукционе уже открыт и будет продолжаться до 11 сентября. Регистрация участников начнется в день проведения торгов в 9:00. Все желающие могут получить дополнительную информацию об объектах приватизации в профильных отделах Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 156.

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