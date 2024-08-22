Астролог рассказал о влиянии парада планет 28 августа на жизнь людей

28 августа Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся в редком астрономическом явлении, называемом парадом планет. Согласно заявлениям астролога Ирины Березовской, подобные масштабные астрономические события вызывают всплески энергетической активности, что может оказать сильное влияние на жизнь людей. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на издание «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, грядущий парад планет может принести людям важные знаки и озарения, которые помогут им принять судьбоносные решения или указать новые жизненные направления. Астролог рекомендует использовать этот период для осуществления значимых прорывов и перемен в своей жизни.

Однако специалист также подчеркивает, что состояние человека в такое время играет очень важную роль. Она советует людям быть особенно внимательными к своему настроению и избегать вовлечения в конфликты. Кроме того, специалист отмечает, что 28 августа завершится ретроградный Меркурий, начавшийся 5 августа. Поэтому к этой дате желательно постараться разрешить все затянувшиеся ситуации и события, которые до сих пор не удавалось привести к завершению.

В целом предстоящий парад планет, по мнению астролога, может стать для людей важным и насыщенным энергетически событием, открывающим новые возможности для личностного роста и позитивных перемен в жизни.