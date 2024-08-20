Belavia снизила цены на ряд транзитных рейсов между Россией и Туркменистаном

Белорусская авиакомпания Belavia объявила о снижении цен на ряд транзитных рейсов, соединяющих Россию и Туркменистан через Минск. Специальный промотариф будет действовать до 26 октября 2024 года на маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Туркменбаши и обратно, сообщил перевозчик на своем официальном сайте.

Акция распространяется на следующие направления: Москва – Минск – Туркменбаши; Санкт-Петербург – Минск – Туркменбаши, а также обратные маршруты через Минск.

Для граждан Туркменистана предусмотрены особые условия транзита через Беларусь: виза не требуется при транзите длительностью не более суток и при условии, что пассажир не покидает пределы аэропорта.

Важно отметить, что для оптимального прохождения транзита рекомендуется заранее пройти регистрацию на весь маршрут и иметь на руках посадочные талоны на оба рейса.

Belavia также напоминает, что информацию о въезде иностранных граждан в Россию следует уточнять в компетентных органах Российской Федерации.