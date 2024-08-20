Юношеская сборная Туркменистана встретится с Ираном на чемпионате CAFA U-17

Сегодня, 19 августа, юношеская сборная Туркменистана проведет свой второй матч на чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди команд до 17 лет в Душанбе. Противником туркменских футболистов станет команда Ирана. Игра начнется в 21:30 по ашхабадскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале CAFA.

Турнир, проходящий в столице Таджикистана, является важным этапом подготовки туркменской сборной к отборочному раунду Кубка Азии 2025 года. В первом матче чемпионата CAFA команда Туркменистана уступила сверстникам из Узбекистана со счетом 0:1.

Юношескую сборную Туркменистана в этом году возглавил 40-летний Ахмед Аллабердыев, ранее успешно работавший с молодыми игроками в клубе «Алтын тач». В тренерский штаб также вошли Ахмед Агамурадов, Даянчклыч Уразов, Александр Сидоров и тренер вратарей Нариман Гараджаев.

Формат турнира CAFA U-17 предусматривает групповой этап, где команды сыграют по круговой системе. Победители групп выйдут в финал, а команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали. Также запланирован матч за пятое-шестое места.

После завершения чемпионата CAFA туркменская сборная продолжит подготовку к отборочному раунду Кубка Азии 2025, который пройдет с 23 по 27 октября в Таиланде. В группе D туркменские футболисты встретятся с командами Таиланда, Индии и Брунея.