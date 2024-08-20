ЮНИСЕФ представил свой стенд на KidsExpo в Ашхабаде

ЮНИСЕФ принимает участие в Международной универсальной выставке-ярмарке «KidsExpo: всё для детей», которая открылась сегодня в столице Туркменистана и продлится до 22 августа.

Посетители стенда ЮНИСЕФ могут принять участие в веселых играх, получить полезную информацию, узнать больше о работе организации в Туркменистане и просто хорошо провести время.

Александру Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане отметил:

«В ЮНИСЕФ мы с большим воодушевлением относимся к тому, чтобы быть частью всего, что связано с детьми. KIDS EXPO дает нам отличную платформу для взаимодействия с семьями, обмена информацией и установления новых партнерских отношений для детей в Туркменистане».

ЮНИСЕФ с большой радостью приглашает всех посетить свой стенд на KIDS EXPO.

«Приходите играть, учиться и веселиться вместе с нами, поскольку мы работаем вместе ради светлого будущего для каждого ребенка!», — говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Напомним, выставочные павильоны расположены в Мобильном Выставочном центре Kids Expo за отелем «Каракум».