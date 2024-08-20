Суперлуние и «Голубая луна» – уникальное астрономическое явление этого лета

19 августа 2024 года любителей астрономии ожидает редкое и захватывающее небесное явление – восход «Осетровой луны». Это событие уникально тем, что оно сочетает в себе суперлуние и «Голубую луну», открывая серию из четырех суперлуний в этом году.

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей. В такие моменты спутник нашей планеты кажется на 14% больше и на 30% ярче обычного. Термин «суперлуние» был введен американским астрологом Ричардом Нолле в 1979 году и с тех пор прочно вошел в научный и медийный лексикон.

Название «Осетровая луна» имеет индейские корни. Племена алгонкинов, населявшие северо-восток современных США, называли августовское полнолуние в честь крупной рыбы, которую в это время года было легче всего поймать в Великих озерах. Существуют и другие названия для этого явления, такие как Красная луна, Кукурузная луна, Ячменная луна и другие.

Несмотря на название «Голубая луна», цвет спутника Земли не изменится. Однако атмосферные явления, такие как дым или пыль, могут создать иллюзию голубоватого оттенка.

Сочетание суперлуния и сезонной голубой луны — редкое астрономическое событие. Следующее подобное явление ожидается лишь в январе и марте 2037 года.