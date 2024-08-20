Новая медиаплатформа «Каспий сегодня» будет содержать контент на туркменском языке
Новую информационную контент-площадку «Каспий сегодня» презентовали на IX Каспийском медиафоруме, который прошел в Астрахани 16-17 августа.
Как передает ТАСС, медиаплатформа позволит преодолеть дефицит информации и повысить ее доступность.
Посетители платформы смогут просматривать новости на шести языках, в том числе на казахском, туркменском, азербайджанском и английском.
Журналисты стран Прикаспия приглашены к участию в работе «Каспий сегодня».
«Мы полагаем, что это единая контент-площадка, адаптированная для журналистов-международников, бизнесменов, студенческой молодежи позволит преодолеть дефицит информации и повысить ее доступность», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Павел Паутов, презентуя медиаплатформу.