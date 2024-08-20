Мбаппе получил низкую оценку в дебютном матче за «Реал» в Ла Лиге

В своем первом матче за «Реал Мадрид» в чемпионате Испании Килиан Мбаппе не смог произвести впечатление. Встреча с «Мальоркой» завершилась ничьей 1:1, а французский нападающий получил одну из самых низких оценок среди игроков стартового состава «сливочных».

По данным Flashscore, игра Мбаппе была оценена в 6,9 баллов. Хуже выступили только Даниэль Карвахаль (6,5) и Ферлан Менди (5,6), последний получил прямую красную карточку в конце матча.

После игры Мбаппе обратился к болельщикам через страницу социальной сети: «Не хороший результат. Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре. Хала Мадрид!»

Несмотря на неудачный старт, у Мбаппе будет возможность реабилитироваться уже в следующем туре. 25 августа «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» команду «Вальядолид».