Звёзды туркменского футбола встретились с юными болельщиками на выставке KidsExpo в Ашхабаде

Футболисты национальной сборной Туркменистана Дидар Дурдыев, Эльман Тагаев и Мурат Аннаев посетили выставку KidsExpo в Ашхабаде, где пообщались с детьми на стенде Федерации футбола Туркменистана. Спортсмены сфотографировались с юными болельщиками и раздали подарки, вызвав восторг у подрастающего поколения.

Выставка KidsExpo проходит с 19 по 22 августа на территории мобильного выставочного центра за отелем «Каракум». Федерация футбола Туркменистана организовала на мероприятии специальную секцию.