Жители Индии сделали более 50 миллионов селфи с флагом в честь Дня независимости

В рамках празднования 78-го Дня независимости Индии прошла масштабная патриотическая акция «Тиранга в каждый дом». Инициатива властей страны вызвала беспрецедентный отклик среди населения: более 50 миллионов граждан загрузили свои селфи с национальным флагом на специально созданный для этого веб-ресурс. Об этом сообщает bigasia.ru.

Кампания, проходившая с 9 по 15 августа, охватила всю страну. По словам министра внутренних дел Амита Шаха, Индия буквально «окрасилась в три цвета». Жители с энтузиазмом фотографировались с Тирангой (так называется индийский триколор), украшали флагами свои дома и общественные здания как в городах, так и в сельской местности.

Примечательно, что акция не ограничилась только фотосессиями. В ходе празднований был установлен новый мировой рекорд: 13 августа в Чандигархе почти 6 тысяч студентов и школьников, одетых в цвета национального флага, создали на стадионе живую картину развевающегося триколора. Это достижение превзошло предыдущий рекорд, зафиксированный в ОАЭ в 2017 году.

Еще одним впечатляющим событием стало вывешивание огромного национального флага длиной 750 метров с самого высокого в мире железнодорожного моста через реку Чинаб, возвышающегося на 359 метров над землей.

Организаторы акции отмечают, что загрузка фотографий на сайт продолжается, поэтому окончательные итоги кампании будут подведены позже.