«Аркадаг» попал во вторую корзину при жеребьевке Лиги Вызова АФК-2024/25

Действующий чемпион Туркменистана ФК «Аркадаг» оказался во второй корзине перед предстоящей жеребьевкой групповой стадии Лиги Вызова АФК сезона 2024/25. Азиатская футбольная конфедерация (АФК) опубликовала распределение команд по корзинам накануне жеребьевки, которая состоится 22 августа.

Согласно опубликованной информации, в западной зоне турнира будет сформировано три группы по четыре команды. «Аркадаг» попал во вторую корзину вместе с ливанским клубом «Ниджме» и сирийским «Аль-Фотува». В первой корзине оказались индийский «Ист Бенгал», «Аль-Ахли» из Бахрейна и кувейтский «Аль-Араби».

Восточная зона турнира будет представлена двумя группами по три команды. Всего в жеребьевке примут участие 24 клуба: 12 в западной зоне и 6 в восточной.

Групповой этап Лиги Вызова АФК пройдет в централизованном формате. Матчи западной зоны состоятся с 26 октября по 1 ноября, а восточной – с 27 октября по 2 ноября.

Система выхода в плей-офф различается для двух зон. В восточной зоне в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В западной зоне путевки в четвертьфинал получат победители групп, а также лучшая команда среди занявших вторые места.

Жеребьевка 22 августа определит окончательный состав групп и соперников «Аркадага» в предстоящем турнире.