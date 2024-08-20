Агентство «Туркменарагатнашык» провело мероприятие по безопасности дорожного движения

19 августа в Туркменистане состоялось масштабное пропагандистско-просветительское мероприятие по безопасности дорожного движения, организованное агентством «Туркменарагатнашык».

Событие, направленное на молодежь, прошло в конференц-зале АОЗТ «Алтын Асыр» при участии сотрудников правоохранительных органов страны.

Мероприятие стало частью государственной программы по обеспечению благополучной жизни граждан и внедрению норм здорового образа жизни. Участники обсудили важность соблюдения правил дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

В ходе встречи было подчеркнуто, что защита здоровья и безопасности человека является приоритетным направлением государственной политики Туркменистана. Докладчики также затронули темы строительства современных дорог и развития транспортного комплекса в рамках Концепции развития цифровой экономики страны до 2025 года.