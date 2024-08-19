iPhone 16: в сети появились характеристики новой линейки смартфонов Apple

iPhone 16: в сети появились характеристики новой линейки смартфонов Apple

По данным различных источников, включая специализированный сайт MacRumors, в этом году Apple готовит ряд значительных обновлений для своей флагманской линейки смартфонов iPhone 16. Ожидается, что новые устройства будут представлены осенью 2024 года.

Среди ключевых особенностей:

  • Увеличенные размеры экранов для моделей Pro: 6,3 и 6,9 дюйма.
  • Новая специальная кнопка «съемка» для удобства фотографирования и видеозаписи.
  • Кнопка действия, ранее доступная только в Pro-моделях, теперь появится во всей линейке iPhone 16.
  • Более мощный процессор новой серии A, что обеспечит повышенную производительность.
  • Вертикальное расположение объективов камеры в стандартных моделях, что может улучшить качество съемки.
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 7 для более быстрого и стабильного беспроводного соединения.

Эти нововведения призваны укрепить позиции Apple на рынке смартфонов и предоставить пользователям расширенный функционал. Однако стоит отметить, что до официального анонса информация может измениться.