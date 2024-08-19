Туркменский спортсмен Джелилмухаммет Ходжамырадов стал чемпионом Центральной Азии по джиу-джитсу

Сегодня в Шымкенте (Казахстан) завершился чемпионат Центральной Азии по джиу-джитсу (JJAU Regional Championship Central Asia 2024), где туркменский спортсмен Джелилмухаммет Ходжамырадов завоевал титул чемпиона среди взрослых.

В весовой категории до 77 кг в дисциплине контакт Ходжамырадов не уступил ни одному сопернику, одержав победу в финале над казахским спортсменом Жармаханом Бакировым.

В турнире приняли участие 570 спортсменов из 6 стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Италию и Туркменистан. Туркменистан был представлен 26 спортсменами, которые завоевали в общей сложности 17 медалей – 2 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых, сообщает Международная федерация джиу-джитсу.