Масштабная выставка-ярмарка Kids Expo: всё для счастливого детства

Ашхабад готовится стать центром детского веселья и образования! С 19 по 22 августа в столице Туркменистана пройдет уникальная Международная универсальная выставка-ярмарка KidsExpo: «Всё для детей». Это событие обещает подарить незабываемые впечатления как детям, так и их родителям.

Широкий выбор товаров и услуг для детей

Выставка охватит все аспекты детской жизни, предложив широкий ассортимент товаров и услуг для детей разных возрастов. От игрушек и развивающих пособий до детской одежды, продуктов питания и образовательных программ – каждый найдет здесь что-то интересное.

Развлекательная программа для детей

Для маленьких посетителей подготовлена насыщенная развлекательная программа. Мастер-классы по рисованию, лепке и робототехнике, шоу с аниматорами, конкурсы и игры – все это позволит детям провести время весело и с пользой.

Образовательные мероприятия и профориентация

Выставка станет отличной площадкой для обучения и развития детей. Специалисты проведут мастер-классы, расскажут о различных профессиях и

помогут родителям выбрать оптимальный путь развития для своих детей.

Зона для родителей

Пока дети заняты играми и творчеством, родители смогут посетить школьный базар, где представлен широкий ассортимент товаров для школьников. Кроме того, на выставке будут работать кафе и фуд-корты, где можно перекусить и отдохнуть.

Показ детской моды

На выставке будет организован показ детской моды, где будут представлены коллекции известных туркменских дизайнеров: Göç ýygit, Mildy Dress, Yenme и многие другие. Это отличная возможность для родителей выбрать стильную одежду для своих детей.

Мастер-классы по народным промыслам

Дети смогут познакомиться с традиционными ремеслами и своими руками создать уникальные сувениры под руководством опытных мастеров.

Дополнительные активности

Выставка также порадует посетителей яркими шоу, конкурсами, выставкой роботов и многими другими интересными мероприятиями.

Практическая информация

Дата проведения: 19-22 августа 2024 года

Место проведения: Мобильный Выставочный центр Kids Expo за отелем «Каракум»

Как добраться: Автобусы № 1, 3, 22, 33, 68. Предусмотрена парковка.

Дополнительная информация: https://kids.turkmenexpo.com/

Контакты: info@turkmenexpo.com, (+993 63) 71 49 83

Готовы к приключениям? Kids Expo ждет вас!