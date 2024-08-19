Инвестиционный Форум Туркменистана TIF – 2024 перенесен на 10-11 сентября

В связи с изменением расписания мероприятий государственного уровня, сроки проведения «Инвестиционного Форума Туркменистана (TIF — 2024)» перенесены на 10-11 сентября 2024 года. Об этом «Туркменпорталу» сообщили в Оргкомитете TIF – 2024.

Ранее сообщалось, что Ашхабад готовится принять более 100 делегатов из 20 стран на этом важном событии, организованном Министерством финансов и экономики совместно с Министерством иностранных дел Туркменистана.

Мероприятие уже вызвало значительный интерес среди международных СМИ и финансовых кругов. Среди подтвержденных участников – представители государственных органов Туркменистана, международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и Азиатский банк развития, а также эксперты в области энергетики, инфраструктуры и финансов. Ожидается выступление ряда выдающихся специалистов, включая представителей ВТО, ОЭСР и ЕЭК ООН.

C обновленной программой форума можно ознакомиться на сайте: tif-turkmenistan.com.