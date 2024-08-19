Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуками и правнуком посетил «Арчман»

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в трудовом отпуске, посетил санаторий «Арчман» вместе с внуками и правнуком. Во время экскурсии по территории санатория он поинтересовался знаниями, полученными ими в период учёбы, их увлечениями и изучением иностранных языков, сообщает МИЦ.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Управляющим делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана, вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Р.Базаровым. В ходе беседы Национальный Лидер туркменского народа поинтересовался ходом подготовки к очередному заседанию Халк Маслахаты и празднованию знаменательных дат, важных для страны. Р.Базаров отчитался о текущей подготовительной работе и организации различных мероприятий государственного и международного уровней.

Национальный Лидер поручил обеспечить всесторонний подход к организации этих мероприятий, включая международную конференцию, приуроченную к 300-летнему юбилею поэта Махтумкули Фраги, и другие значимые события. Р.Базаров заверил, что приложит все усилия для успешного выполнения поставленных задач.