В туркменском педагогическом институте будут готовить специалистов-дефектологов

С этого года в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди, расположенном в городе Туркменабате, открывается новое направление специализации – дефектология. Эта научная дисциплина занимается изучением особенностей обучения и воспитания детей с различными нарушениями в физическом, интеллектуальном, психическом и эмоциональном развитии. Наука включает в себя различные направления: коррекционную педагогику, реабилитацию, логопедию и другие.

В вузе уже завершились вступительные экзамены, и в числе первокурсников — молодежь из всех регионов Туркменистана, включая города Ашхабад и Аркадаг, сообщает Jeyhun.news.

В настоящее время возводится комплекс новых корпусов института, который планируется ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2026 года.