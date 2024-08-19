В Москве состоится концерт «Поистине стал он устами Туркмении»

Делегация Туркменистана отправилась в Москву для участия 21 августа в концерте «Поистине стал он устами Туркмении», посвященном 300-летию Махтумкули Фраги.

Концерт проводит Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей».

В состав туркменской делегации вошли музыканты, вокалисты, преподаватели истории музыки из Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, Марыйской специальной музыкальной школы имени Ёламана Хуммаева, Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Данатара Овезова при ТНК, а также детских школ искусств №3 и № 4 города Ашхабада. В их числе известные в стране деятели культуры и мастера искусств — Гозель Аннаханова, Айлар Сапармурадова, Айболек Мухиева, Лейла Бабаева, Бекдурды Черкезов, Сейран Касими, Елман Насыров и Аннаораз Довлетов.

Концерт состоится в Рахманиновском зале МГК имени П. И. Чайковского. Программа концерта включает вокальные и инструментальные сочинения на стихи Махтумкули Фраги, а также произведения, посвящённые поэту.

Мероприятие организует композитор, арт–директор Московского международного фестиваля «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова Мамед Гусейнов при поддержке Посольства Туркменистана в РФ и руководства Московской государственной консерватории.

В рамках концерта также пройдет лекция «Наследие Махтумкули и современное музыкальное искусство».

Состоятся премьеры произведений таких композиторов, как Кирилл Волков («Диптих» на стихи Махтумкули), Ровшен Непесов (поэма «Фраги» для скрипки и инструментального ансамбля), Айна Широва (романс «Любовь»), Айлар Сапармурадова («В моих садах цветет шафран»).

Завершит концерт моноопера «Монологи Махтумкули Фраги» композитора Мамеда Гусейнова.