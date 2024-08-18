Ягшимурадов вышел в финал Гран-при PFL в полутяжелом весе

В Голливуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 8, где в со-главном поединке встретились туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов и австралиец Роб Уилкинсон.

Бой, прошедший в рамках полуфинала Гран-при PFL в полутяжелом весе, завершился победой Ягшимурадова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Это 6-я подряд победа для Довлетджана и 3-я в PFL.

Теперь Ягшимурадов встретится в финале с победителем боя между Импой Касанганаем и Джошуа Сильвейрой.