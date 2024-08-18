Ягшимурадов встретится с Касанганаем в финале PFL

Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана и американец Импа Касанганай встретятся в финале Гран-при PFL в полутяжелом весе, где на кону будет стоять чемпионский титул и приз в $1 миллион.

Ранее в Голливуде (США) состоялся турнир PFL 8, в рамках которого Ягшимурадов одержал победу над австралийцем Робом Уилкинсоном единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Это была его шестая подряд победа и третья в PFL.

Соперник Ягшимурадова, Импа Касанганай, в последнем бою победил Джошуа Сильвейру также единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).