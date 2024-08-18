Электростанция в НТЗ «Аваза» планирует значительно повысить производительность

На государственной электростанции в национальной туристической зоне «Аваза» намечено произвести один миллиард 331 миллион киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

На объекте, построенном и введённом в эксплуатацию в 2010 году, из года в год добиваются повышения эффективности проводимых работ. Станция оснащена мощными газовыми турбинами и соответствует международным стандартам качества и требованиям экологической безопасности.

За прошедший период было произведено 743 миллионов 398 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Общий же объем выработанной электроэнергии на 13 миллионов 398 тысяч киловатт часов больше предусмотренного, что означает выполнение плана на 102%.

Бесперебойная подача электроэнергии в туристическую зону оказывает решающее влияние на работу энергосистем, отмечает источник.