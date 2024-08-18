Ученые выявили связь между условиями труда и риском сердечных заболеваний

Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показывает, что неблагоприятные условия труда могут негативно влиять на здоровье сердца, сообщает daily.afisha.ru.

Ученые на протяжении 18 лет наблюдали за почти 6000 офисными работниками обоих полов, изначально не имевших проблем с сердечно-сосудистой системой. К завершению исследования было зафиксировано 186 случаев мерцательной аритмии.

Результаты показали, что у сотрудников, регулярно перерабатывающих, риск развития мерцательной аритмии на 83% выше по сравнению с теми, кто работает в нормальном режиме.

Еще более тревожная статистика касается работников с ненормированным графиком и низкой оплатой труда – у них вероятность возникновения данной патологии выше на 97%.