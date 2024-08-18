Туркменистан принял участие в министерской сессии саммита «Голос глобального Юга»

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов принял участие в министерской сессии третьего саммита «Голос глобального Юга», организованного Правительством Республики Индия в формате онлайн.

Как сообщает МИД Туркменистана, в саммите приняло участие более 100 стран мира. Участников объединила общая тема «Расширение возможностей Глобального Юга для устойчивого будущего». Цель саммита — выработка конкретных предложений по углублению взаимовыгодного регионального сотрудничества и решения актуальных проблем развивающихся стран.

А.Гурбанов в своем выступлении подтвердил позицию Туркменистана, выступающего за конструктивное сотрудничество на принципах нейтралитета и мирного сосуществования. Он отметил, что страна нацелена и далее расширять партнерство в сфере транспорта и энергетики.