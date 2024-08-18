Туркменистан приглашён к участию в II Международном Каспийском цифровом форуме в Дагестане

Туркменистан приглашён к участию в II Международном Каспийском цифровом форуме, который пройдет в Дагестане (РФ) в ноябре.

Как передает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития региона Юрия Гамзатова, планируется участие всех государств Прикаспийского региона.

«Пригласили представителей всех государств Прикаспийского региона — Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана», — отметил министр.

Участники мероприятия обсудят перспективные направления сферы транспорта, логистики, экологии, туризма.

Основная тема форума будет посвящена развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» с использованием цифровизации.

Первый Международный Каспийский цифровой форум в Дагестане собрал на своей площадке более 600 человек, отмечает источник.