Туркменистан и Турция обсудили сотрудничество в сфере международных перевозок

16 августа в Стамбуле прошла встреча Генерального Консула Туркменистана М.Овезова с руководством Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Турции (UND). На встрече также присутствовали представители Транспортно-логистического центра Туркменистана, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Стороны обсудили инновационные подходы к развитию транспорта и логистики, включая использование цифровых технологий для улучшения транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества между Туркменистаном и UND.

Участники встречи подчеркнули важность устойчивого транспортного сообщения в глобальном масштабе и отметили значимость международных инициатив Туркменистана в этой области.

Обе стороны выразили уверенность в перспективах увеличения объемов транзитных перевозок в регионе, особенно в свете масштабной модернизации международных транспортных сетей Туркменистана.