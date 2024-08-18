Промышленная разработка лунных ресурсов ожидается после 2040 года

По прогнозам генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова, человечество начнет промышленное освоение ресурсов Луны после 2040-х годов. Эту информацию он озвучил на форуме «Территория смыслов», сообщает «РИА Новости».

Борисов отметил, что лунная поверхность богата редкоземельными металлами и гелием, причем их концентрация превышает земную. Эти ресурсы представляют значительный интерес для будущих космических миссий и промышленного использования.

Для обеспечения энергией добывающего оборудования и других систем на Луне, Россия разрабатывает ядерную энергетическую установку.