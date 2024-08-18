Испанец собрал рекордную коллекцию из 3615 мобильных телефонов

Венс Палау Фернандес из Испании вошел в Книгу рекордов Гиннесса, собрав внушительную коллекцию из 3615 мобильных телефонов. Этот результат превзошел предыдущий рекорд румынского коллекционера Андрея Билби Аргентиса, установленный в 2023 году (3456 телефонов). Об этом сообщает «РБК Life».

Страсть Фернандеса к коллекционированию зародилась в 2008 году с телефонов Nokia. К 2018 году его собрание насчитывало уже 700 устройств этого бренда. Затем он расширил свои интересы, включив в коллекцию телефоны других производителей и даже прототипы неизданных моделей Nokia.

Сегодня коллекция Фернандеса охватывает широкий спектр брендов, включая Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC и Apple. Особую ценность представляют редкие и эксклюзивные модели, такие как Nokia 3220 Star Wars Ep III, выпущенная ограниченным тиражом.

Несмотря на впечатляющие масштабы, Фернандес считает свою коллекцию незавершенной и планирует ее дальнейшее расширение. Он уже называет свое собрание музеем, отмечая, что только моделей Nokia у него около 700 из более чем 1000 когда-либо выпущенных компанией.

Коллекция хранится в квартире Фернандеса в Барселоне, превратив его жилище в настоящую сокровищницу истории мобильной связи.