Ягшимурадов сразится с Уилкинсоном за выход в финал PFL

В ночь на 17 августа в Голливуде (США) пройдут полуфиналы плей-офф PFL, где легковесы и полутяжеловесы поборются за выход в финал. В одном из главных боев вечера туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов встретится с австралийцем Робом Уилкинсоном.

Оба бойца набрали по девять очков. Ягшимурадов успешно провел регулярный сезон, финишировав Джейкоба Недо и победив Симона Бийонга. Уилкинсон, победитель сезона 2022 года, вернулся после годичной дисквалификации и одержал победы над Томом Бризом и Джошуа Сильвейрой.

Полутяжеловесы известны своими нокаутами и сабмишнами, поэтому бой обещает быть зрелищным. На кону – выход в финал и шанс побороться за миллион долларов.

Бой Довлетджан Ягшимурадов – Роб Уилкинсон ожидается в 7:30 по ашхабадскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.