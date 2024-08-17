Юношеская сборная Туркменистана начинает борьбу в чемпионате CAFA-2024 в Душанбе

Юношеская сборная Туркменистана по футболу (U-17) готовится к участию в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который пройдет в Душанбе с 17 по 24 августа 2024 года.

По результатам жеребьевки, состоявшейся 15 августа, туркменская команда под руководством Ахмеда Аллабердыева попала в группу «B», где ее соперниками станут сборные Узбекистана и Ирана, сообщает ФФТ.

Турнир объединит шесть команд, разделенных на две группы. В группе «A» сыграют сборные Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана. Групповой этап пройдет по круговой системе в один круг, после чего победители групп встретятся в финале. Команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали, а занявшие третьи места проведут матч за пятое место.

Первый матч сборной Туркменистана состоится 17 августа против команды Узбекистана, а 19 августа туркменские футболисты встретятся со сборной Ирана. Все игры чемпионата будут проходить на Центральном стадионе Душанбе. Финал турнира запланирован на 24 августа.

Чемпионат CAFA-2024 среди юношеских сборных (U-17):

1-й тур / 17 августа (суббота)

18:30 – Туркменистан – Узбекистан

21:30 – Кыргызстан – Таджикистан

2-й тур / 19 августа (понедельник)

18:30 – Афганистан – Кыргызстан

21:30 – Иран – Туркменистан

3-й тур / 21 августа (среда)

18:30 – Узбекистан – Иран

21:30 – Таджикистан – Афганистан

23 августа (пятница)

18:00 – Матч за 5-6 места

21:30 – Матч за 3-е место

Финал / 24 августа (суббота)

Начало – в 20:00 часов