Учителя из Туркменистана приняли участие в региональном тренинге ЮНЕСКО по образованию культурного наследия

С 13 по 15 августа 2024 года в Алматы (Казахстан) прошел региональный тренинг по вопросам образования культурного наследия для учителей Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в Центральной Азии. В мероприятии приняла участие делегация из Туркменистана, в состав которой вошли референт Секретариата национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и учителя Ассоциированных школ ЮНЕСКО страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Тренинг был организован в рамках проекта ЕС/ЮНЕСКО «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия». Ключевой темой мероприятия стала интеграция культурного наследия в процесс школьного преподавания с целью повышения качества образования и осведомленности о значении живого наследия.

Организаторы подчеркнули важность сохранения культурного наследия для нынешних и будущих поколений. Тренинг рассматривается как важный шаг на пути к формированию устойчивого будущего, особенно в контексте богатого культурного и природного разнообразия Центральноазиатского региона.

Мероприятие также продемонстрировало стремление стран Центральной Азии внести вклад в реализацию Конвенций ЮНЕСКО об охране культурного, природного и нематериального наследия через образование и широкое участие граждан.