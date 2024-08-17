Туркменистан и ЮНЕП обсудили ряд вопросов, касающихся решения экологических проблем

Сегодня состоялась онлайн-встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) г-жой Ингер Андерсен. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны подтвердили значимость консолидации усилий в деле разрешения глобальных экологических проблем.

В ходе встречи была обсуждена тема создания Регионального Центра по технологиям, связанным с изменением климата для стран Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Также стороны обменялись мнениями по практической реализации Глобального метанового обязательства, к которому Туркменистан присоединился в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Отмечено, что начата работа в рамках совместного проекта с Международной обсерваторией по выбросам метана (IMEO) с целью выработки механизма регулярного предоставления обновленных данных о выбросах, обнаруженных с помощью системы MARS.

Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Туркменистана и ЮНЕП по выработке «Каспийской экологической инициативы», с предложением о создании которой выступил Президент Туркменистана в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В заключении Ингер Андерсен поблагодарила туркменскую сторону за приглашение принять участие в Региональной конференции по вопросам продовольственной безопасности в условиях изменения климата, проведение которой планируется в Туркменистане в ноябре, отмечает источник.