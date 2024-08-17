Туркменистан готовится к 79-й сессии Генассамблеи ООН

Туркменистан активно готовится к началу 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Страна, избранная вице-председателем предстоящей сессии, планирует выступить с рядом важных инициатив, направленных на укрепление мира, безопасности и устойчивого развития. Говорится в сообщении туркменского МИД.

Среди ключевых предложений – разработка Стратегии глобальной безопасности, создание программы подготовки глобальных медиаторов ООН и инициирование Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.

Туркменистан подчеркивает свою приверженность принципам нейтралитета и превентивной дипломатии, а также намерение продолжать работу над реализацией Целей устойчивого развития ООН. Страна планирует уделить особое внимание вопросам климата, транспорта, энергетической безопасности и гуманитарной сферы.

В частности, Туркменистан предлагает создать Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, и продолжить работу над учреждением Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.