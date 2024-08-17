Определились соперники «Алтын асыра» в Лиге чемпионов АФК-2 сезона-2024/25

Саудовский клуб «Аль-Таавун», иракский «Эйр Форс» и «Аль-Халдия» из Бахрейна достались в соперники туркменскому «Алтын асыру» по итогам состоявшейся в Куала-Лумпуре (Малайзия) жеребьёвки второго по значимости клубного турнира Азиатской конфедерации футбола под названием Лига чемпионов АФК-2.

В групповом турнире Лиги чемпионов АФК-2 выступят 32 команды, разбитые по географическому признаку на 2 зоны – Западную и Восточную.

Стоит отметить, что перед жеребьёвкой нового сезона Лиги чемпионов АФК-2 «Алтын асыр» оказался в четвертой корзине вместе с клубами «Аль-Вихдат» (Иордания), «Равшан» (Таджикистан) и «Аль-Кувейт» (Кувейт), что исключало возможности вице-чемпиону Туркменистана-2023 играть с этими клубами на групповой стадии турнира.

Составы всех групп в зоне «Запад»:

Группа А:

«Аль-Вакра» (Катар)

«Трактор» (Иран)

«Мохун Баган» (Индия)

«Равшан» (Таджикистан)

Группа B:

«Аль-Таавун» (Саудовская Аравия)

«Эйр Форс» (Ирак)

«Аль-Халдия» (Бахрейн)

«Алтын асыр» (Туркменистан)

Группа С:

«Сепахан» (Иран)

«Шарджа» (ОАЭ)

«Истиклол» (Таджикистан)

«Аль-Вихдат» (Иордания)

Группа D:

«Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)

«Насаф» (Узбекистан)

«Аль-Хусейн» (Иордания)

«Аль-Кувейт» (Кувейт)

Матчи группового раунда ЛЧ АФК-2 пройдут с 16 сентября по 4 декабря. Все команды проведут по три матча дома и на выезде. В 1/8 финала выйдут по две команды из каждой группы.

Георгий АСЛАНЯН