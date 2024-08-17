Определились соперники «Алтын асыра» в Лиге чемпионов АФК-2 сезона-2024/25
Саудовский клуб «Аль-Таавун», иракский «Эйр Форс» и «Аль-Халдия» из Бахрейна достались в соперники туркменскому «Алтын асыру» по итогам состоявшейся в Куала-Лумпуре (Малайзия) жеребьёвки второго по значимости клубного турнира Азиатской конфедерации футбола под названием Лига чемпионов АФК-2.
В групповом турнире Лиги чемпионов АФК-2 выступят 32 команды, разбитые по географическому признаку на 2 зоны – Западную и Восточную.
Стоит отметить, что перед жеребьёвкой нового сезона Лиги чемпионов АФК-2 «Алтын асыр» оказался в четвертой корзине вместе с клубами «Аль-Вихдат» (Иордания), «Равшан» (Таджикистан) и «Аль-Кувейт» (Кувейт), что исключало возможности вице-чемпиону Туркменистана-2023 играть с этими клубами на групповой стадии турнира.
Составы всех групп в зоне «Запад»:
Группа А:
- «Аль-Вакра» (Катар)
- «Трактор» (Иран)
- «Мохун Баган» (Индия)
- «Равшан» (Таджикистан)
Группа B:
- «Аль-Таавун» (Саудовская Аравия)
- «Эйр Форс» (Ирак)
- «Аль-Халдия» (Бахрейн)
- «Алтын асыр» (Туркменистан)
Группа С:
- «Сепахан» (Иран)
- «Шарджа» (ОАЭ)
- «Истиклол» (Таджикистан)
- «Аль-Вихдат» (Иордания)
Группа D:
- «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)
- «Насаф» (Узбекистан)
- «Аль-Хусейн» (Иордания)
- «Аль-Кувейт» (Кувейт)
Матчи группового раунда ЛЧ АФК-2 пройдут с 16 сентября по 4 декабря. Все команды проведут по три матча дома и на выезде. В 1/8 финала выйдут по две команды из каждой группы.
Георгий АСЛАНЯН