Молодые специалисты обсудили развитие цифровой экономики в первом «умном» городе Туркменистана

В городе Аркадаг, первом «умном» городе Туркменистана, состоялась встреча молодых специалистов в области связи. Основной темой обсуждения стали перспективы развития цифровой экономики страны, включая внедрение информационно-коммуникационных технологий во все отрасли, улучшение качества интернет-соединения и усиление кибербезопасности.

Особое внимание было уделено роли молодежи в цифровизации страны. Отмечено активное участие молодых специалистов агентства «Туркменарагатнашык» в установке цифровых систем и внедрении современных технологических решений в городе Аркадаг.

Развитие цифровой экономики является одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана. Правительство страны уделяет большое внимание созданию условий для эффективного использования молодежью новых технологий и передовых решений.

По итогам встречи молодые специалисты выразили готовность внести свой вклад в технологическое развитие Туркменистана, продолжая усердно работать над поставленными задачами.