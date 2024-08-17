Делегаты Туркменистана участвуют в IX Каспийском медиафоруме в Астрахани

Делегация Туркменистана участвует в IX Каспийском медиафоруме, который проходит в Астрахани 16-17 августа. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Сегодня состоялась встреча руководителей делегаций стран-участниц медиафорума, представляющих Азербайджан, Иран, Казахстан, Россию, Туркменистан, а также Беларусь и Узбекистан.

17 августа запланированы пленарное заседание и 5 тематических сессий. Участники обсудят развитие цифровых технологий в искусстве и медиа, новую жизнь традиционного искусства и кино — как универсального языка коммуникации.

В рамках форума запланирован также мастер-класс «Расследовательская журналистика» и встреча представителей информационных агентств стран Прикаспия.

На форуме подведут итоги традиционного конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

Форум продолжится культурным фестивалем «Каспийские сезоны», на котором выступит сводный симфонический оркестр Прикаспийских государств. В состав оркестра входят музыканты из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана.