В Доме дружбы Минска прошло мероприятие в честь 300-летия туркменского классика

Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало торжественное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Мероприятие прошло в здании Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами (Дом дружбы) с участием представителей МИД Беларуси, дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Минске, деятелей науки и культуры, туркменской диаспоры и студентов местных вузов, а также СМИ.

Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев и председатель Президиума Белорусского общества дружбы Нина Иванова обратились к гостям с приветственным словом.

В рамках мероприятия состоялись выступления участников о роли творчества Махтумкули Фраги в мировой литературе и вкладе белорусских переводчиков в этой сфере.

Гостям также продемонстрировали тематические видеоролики, была развернута выставка фоторабот и книжных изданий, а также состоялось музыкальное выступление, сообщает МИД Туркменистана.