«Ахал» стартовал с победы в третьем круге чемпионата Туркменистана

Футбольный клуб «Ахал» успешно стартовал в третьем круге чемпионата Туркменистана по футболу 2024 года. В рамках 19-го тура команда одержала победу со счетом 3:0 над «Ашхабадом».

В составе победителей голы забили Мейлис Диниев (6-я минута), Эльман Тагаев (55-я) и Хакмухаммет Бяшимов (78-я).

Благодаря этой победе «Ахал» набрал 37 очков, сравнявшись с идущим на втором месте «Алтын асыром», который пропустил тур из-за участия в квалификации Лиги чемпионов АФК-2 в Индии. «Ашхабад» с 16 очками остаётся на шестой строчке турнирной таблицы.

17 августа, состоятся ещё два матча 19-го тура: «Аркадаг» примет «Шагадам», а «Небитчи» встретится с «Копетдагом».