Сколько должен весить рюкзак школьника

Школьный рюкзак – неотъемлемый атрибут каждого ученика. Однако, не все знают, что чрезмерная нагрузка на спину ребенка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому так важно правильно подобрать рюкзак и следить за его весом.

Согласно опубликованным стандартам Роспотребнадзора, общий вес школьного ранца с учебниками и канцелярскими принадлежностями не должен превышать 10% от веса ученика. При этом сам рюкзак без содержимого должен весить не более 700 граммов для учащихся начальной школы и не более 1 кг для учеников средних и старших классов.

Совокупный вес учебников и тетрадей в школьном рюкзаке не должен превышать:

Для 1-2 классов – 1,5 кг

Для 3-4 классов – 2 кг

Для 5-6 классов – 2,5 кг

Для 7-8 классов – 3,5 кг

Для старшеклассников – 4 кг

Стоит напомнить о важности наличия светоотражающих элементов на школьных рюкзаках для безопасности детей в темное время суток.