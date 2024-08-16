Русский Дом в Ашхабаде приглашает на акцию «Ночь кино»
23 августа Русский Дом в Ашхабаде проведет акцию «Ночь кино» и приглашает желающих на просмотр фильмов.
График показа следующий:
- 17:00 показ фильма «Сто лет тому вперед» 12+ (24.22м.) — фантастика, приключения. История о двух героях, которые живут в разное время. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений.
- 19:45 показ фильма «По щучьему велению» 6+ (14.56м.) — фэнтези, приключения, семейный фильм по мотивам всем известной русской сказки.
Для посещения сеансов обязательна предварительная запись:
- по телефону +993 61510398 в будни до 18-00;
- по почте otdel_tm@mail.ru