В Туркменистане установлены новые правила платы за пользование лесным фондом

Как сообщает правовой портал Туркменистана, в стране введены новые правила оплаты за пользование лесными ресурсами. Соответствующий приказ был подписан министром охраны окружающей среды Туркменистана Ч. Бабаниязовым 11 апреля 2024 года и зарегистрирован министерством Адалат 8 августа 2024 года под регистрационным номером №1820.

Ключевые моменты нового порядка:

Установлены точные единицы измерения для различных видов лесопользования. Например, сенокошение и выпас скота измеряются в гектарах, сбор грибов и ягод — в килограммах, а размещение ульев — в количестве пчелиных домиков.

Государственные заповедники, национальные парки и лесохозяйственные предприятия освобождаются от платы за пользование лесным фондом на своих территориях.

Размеры платы могут варьироваться в зависимости от местоположения участка, состояния почвы и обеспеченности водой.

Предусмотрена возможность возврата излишне уплаченных сумм.

Оплата может производиться как наличными, так и безналичным способом, в том числе с использованием банковских карт.

Новые правила призваны улучшить управление лесными ресурсами страны и сделать процесс их использования более прозрачным и эффективным.