В Туркменистане стартовали семинары для учителей английского языка

В Туркменистане началась серия семинаров для учителей английского языка по повышению квалификации.

В семинарах принимают участие 100 учителей со всего Туркменистана, повышая свои навыки в разработке учебных программ, материалов, а также в методологии TESOL.

Пятидневное обучение организовано Посольством США в Ашхабаде совместно с Министерством образования Туркменистана.

Проходят семинары под руководством специалиста по английскому языку Нэнси Экклз, сообщает в соцсетях Посольство США в Туркменистане.