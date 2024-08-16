В Туркменистане обсудили задачи клубов и кафедр ЮНЕСКО в новом учебном году

В Туркменистане состоялась онлайн-встреча по обсуждению совместной деятельности с кафедрами и клубами ЮНЕСКО в 2024-2025 учебном году.

Встреча, приуроченная к Международному дню Каспийского моря, была организована Секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и первым в стране Клубом ЮНЕСКО «Языки мира» при Туркменском национальном институте мировых языков.Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Во встрече принимали участие референты Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, руководители клубов ЮНЕСКО: «Ахалтекинские кони – послы мира» Международной коневодческой академии имени Аба Аннаева, «Лекарственные растения — наше здоровье, наше наследие» Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева, «Культура мира» Института международных отношений МИД Туркменистана, «Охрана окружающей среды – важная концепция устойчивого развития» Туркменского сельскохозяйственного института, «Языки мира» Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммеда Азади; а также заведующие кафедрами ЮНЕСКО «Культурное наследие: от прошлого к будущему» Туркменского государственного университета имени Махтумкули и «Экологическое образование для устойчивого развития» Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

Участники встречи обсудили задачи клубов и кафедр ЮНЕСКО по повышению экологической культуры молодежи в новом учебном году, подчеркнули важность разъяснения конструктивных инициатив и подходов Туркменистана к вопросам сотрудничества в охране экосистемы Каспия, содержания многосторонних документов, создающих его правовую базу.

Эти темы будут всесторонне раскрыты на занятиях, конкурсах и других мероприятиях, которые планируется регулярно проводить среди студенческой молодежи.

Особое внимание будет уделено важному вкладу Туркменистана в устойчивое развитие на Каспии и обеспечение его экологического благополучия, активному участию представителей страны в деятельности и проектах ЮНЕСКО в области повышения экологической грамотности, отмечает источник.