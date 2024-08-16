В Государственном музее Туркменистана открылась временная выставка

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана сегодня состоялось открытие временной выставки «Гармония современных произведений искусства», посвященной 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Экспозицию составили картины, малая пластика, ювелирные украшения и предметы рукоделия из фондов музея.

Все экспонаты сочетаются по духу и гармоничности, отражают богатую туркменскую культуру и историю, передают аутентичности и творческую составляющую души народа.

Фоторепортаж с выставки вы можете посмотреть здесь.