В Венгрии прошли Дни культуры Туркменистана

Дни культуры Туркменистана, проходившие в эти дни в Венгрии, привлекли внимание многочисленных зрителей.

Лучшие коллективы страны, прославленные ансамбли, известные солисты привезли на венгерскую землю многообразную палитру туркменской культуры и искусства, щедро одарив зрителей и слушателей своим мастерством, талантом и самобытностью, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Торжественное открытие культурной акции состоялось в Доме венгерского наследия города Будапешт, на сцене которого прошёл большой гала-концерт ведущих артистов и творческих коллективов двух стран. С туркменской стороны выступили такие артисты, как Аннагулы Муратдурдыев, Гозель Овезова, Ахмет Атаджанов, Зулейха Какаева, Лейли Окдирова. Туркменское танцевальное искусство представили артисты ансамбля Meňli.

На следующий день в «Доме Наследия» состоялась совместная встреча деятелей культуры Туркменистана и Венгрии.

Туркменская делегация также приняла участие в фестивале Курултай, который прошёл с 9 по 11 августа в регионе Бач-Кишкун в местечке Бугач. В этом году фестиваль украсили внушительные входные ворота, напоминающие караван-сараи великого Шёлкового пути. У подножия стен, поддерживаемых четырьмя башнями, были расположены впечатляющие экспозиции: помимо этнографических выставок Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, здесь представили выставку работ известного путешественника Арминия Вамбери, которую организовали при помощи Венгерского географического музея.

На Курултае туркменские артисты представили национальную музыку и танцы, этнографические композиции, рассказывающие о туркменской свадьбе. Гости из десятков стран мира ознакомились с выставкой, в экспозицию которой вошли музейные ценности Туркменистана, национальные украшения, одежда, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Для участников и гостей фестиваля были организованы мастер-классы по туркменскому искусству ковроткачества и резьбе по дереву.

В рамках фестиваля Курултай состоялись встречи с венгерскими парламентариями и общественными деятелями, в ходе которых было отмечено, что Дни культуры Туркменистана послужили мощным стимулом для дальнейшего развития отношений, обмена культурными ценностями, совместной работы по изучению и сохранению национального наследия, его широкой популяризации.

Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов подарил заместителю председателя Национального собрания Венгрии Шандору Лежаку туркменский национальный костюм и недавно изданный сборник стихотворений «Махтумкули».

О значимости проведения данного мероприятия тепло отозвались венгерские СМИ, отмечает источник.