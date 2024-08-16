В Ашхабаде продолжается набор водителей автобусов

АООТ «Автомобиль улаг хызматы» приглашает на работу опытных водителей автобусов для работы в столице Туркменистана.

Требования к кандидатам:

Водительское удостоверение категории D (для управления пассажирским транспортом вместимостью свыше 8 человек)

Опыт работы водителем автобуса

Успешные кандидаты будут работать на автобусах марок Hyundai и Toyota.

Для подачи заявки обращаться по адресу:

г. Ашхабад , жилой комплекс Чоганлы, проспект Атамурата Ниязова, здание 422 (Международный автовокзал)

Дополнительная информация по телефонам: