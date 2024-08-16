В Ашхабаде продолжается набор водителей автобусов
АООТ «Автомобиль улаг хызматы» приглашает на работу опытных водителей автобусов для работы в столице Туркменистана.
Требования к кандидатам:
- Водительское удостоверение категории D (для управления пассажирским транспортом вместимостью свыше 8 человек)
- Опыт работы водителем автобуса
Успешные кандидаты будут работать на автобусах марок Hyundai и Toyota.
Для подачи заявки обращаться по адресу:
- г. Ашхабад, жилой комплекс Чоганлы, проспект Атамурата Ниязова, здание 422 (Международный автовокзал)
Дополнительная информация по телефонам:
- 44-35-38 или 44-35-20.