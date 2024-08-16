Бахарденский этрап — один из крупных в Туркменистане производителей овощей и бахчевых
Дайхане Бахарденского этрапа Ахалского велаята являются одними из крупных в Туркменистане производителей овощной, бахчевой и другой продовольственной продукции.
Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», это полугодие в этрапе ознаменовалось высокими урожаями картофеля, капусты, моркови, помидоров, огурцов, бахчевых культур, которые реализуются на внутренних рынках.
В этом году здесь особое внимание было уделено посадкам картофеля. В целом по этрапу собрано 25 тысяч 990 тонн, в том числе 5 тысяч 690 тонн, выращенных посевным материалом из Республики Казахстан.
Отличились картофелеводы дайханского объединения Mürçe, собравшие 5 тысяч 620 тонн этой культуры. Арендаторы Garry-Nohur поставили 6 тысяч 35 тонн картофеля. Больше всех – 10 тысяч 795 тонн – картофеля поставили на склады арендаторы дайханского объединения Ýeňiş.
В этом году получен и хороший урожай помидоров и огурцов. Собрав 2 тысячи 618 тонн помидоров и 224 тонны огурцов, овощеводы перевыполнили государственный заказ.
Многие дайхане получили также хороший урожай капусты, её в целом по этрапу выращено 1317 тонн.
В производстве моркови отличились арендаторы дайханских объединений Ýeňiş, Mürçe, которые вырастили соответственно 273 и 272 тонны, а арендаторы дайханских объединений Zähmet и Garry-Nohur по 183 тонны. Всего по этрапу овощеводы поставили на столы туркменистанцев 1639 тонн моркови.
Продолжается в этрапе и сбор бахчевых. Уже поставлено 4365 тонны, отмечает источник.